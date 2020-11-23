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تراجع سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 18:14 - 23 نوفمبر 2020
الليرة التركية الليرة التركية
تقارير
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يشهد سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين انخفاضَا ملحوظًا عما كانت عليه يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.3%.

واستغل المستثمرون المحليون انخفاض الليرة بهدف تعزيز مراكزهم من العملات الأجنبية، والذهب بعد ارتفاع قوي للعملة التركية في الآونة الأخيرة.

وتراجعت العملة إلى 7.76 ليرة للدولار من إغلاق يوم الجمعة عند 7.65 ليرة للدولار.

وارتفعت الليرة من مستوى قياسي منخفض 8.58 هذا الشهر، بعد أن تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنهج للاقتصاد أكثر اتساقا مع السوق بعد تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين، وعقب زيادة أسعار الفائدة 475 نقطة أساس الخميس الماضي.

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