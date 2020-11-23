محكمة أريحا تقرر الافراج عن معتقل سياسي بشرط

قررت محكمة "صلح أريحا"، اليوم الاثنين 23-11-2020 الإفراج عن المعتقل السياسي نزار بنات بشرط ضمان مكان إقامته.

وكان رئيس المحكمة القاضي محمود خلف قرر الافراج عن الناشط بنات مؤكدًا أن فلسطين لجميع الفلسطينيين أينما كانوا"، وفقًا لمجموعة "محامون من أجل العدالة"

وقال الناشط بنات أثناء انعقاد جلسة تمديد التوقيف في محكمة صلح أريحا عقب طلب النيابة تمديد توقيفه، "إذا انخفض سقف الحريات أكثر من ذلك، ستصبح فلسطين غير صالحة للسكن البشري" .

وتابع: "أنا فخور بما قلته، -في إشارة إلى الفيديو المنسوب له-، والذي يجرى توقيفه والتحقيق معه بناء عليه".

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت الناشط بنات يوم الخميس الماضي من منزله في دورا بالخليل جنوب الضفة، ليعلن الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وكانت مؤسسات حقوقية، وشخصيات فصائلية ووطنية طالبت بالإفراج عن الناشط بنات، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ووقف الاعتقال السياسي.