حقيقة تعافي محمد صلاح من كورونا وعودته لتدريبات ليفربول

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي صورة جديدة له داخل صالة الألعاب الرياضية.

وتعد الصورة التي نشرها صلاح اليوم الاثنين 23-11-2020 إيذانًا بعودته إلى التدريب ولو بشكل جزئي بعد تعافيه من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب أعلن أمس الأحد تحول مسحة محمد صلاح إلى سلبية وإمكانية عودته إلى التدريبات ومشاركته في المباريات.

وفي الوقت ذاته نشر صلاح صورة أخرى له بالجائزة التي منحها له الاتحاد المصري وعبر عن شكره وامتنانه لمن ساعدوه.



