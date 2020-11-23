وارسو تفتتح المسبح الأكثر عمقا في العالم

افتتحت العاصمة البولندية "وارسو" نهاية الأسبوع الماضي المسبح الأكثر عمقا في العالم وهو مخصص لممارسة رياضة الغطس، وكلف إنجازه مموليه 10,6 مليون دولار.

وبالإضافة إلى عمقه المقدر بـ 45,5 مترا وسعته المائية التي تصل إلى 8 آلاف متر مكعب بدرجة حرارة تبلغ 32 درجة، يحتوي هذا المسبح الفريد من نوعه، المسمى "ديب سبوت" (Deepspot)، على مغارات في أعماقه وقطع سفينة غارقة تسمح بالتدريب على استكشاف السفن الغارقة في أعماق البحار والمحيطات، وأيضا قطع أثرية لحضارة المايا الأمريكية اللاتينية.

يحتوي مسبح "ديب سبوت" على 20 ضعفا من المياه الموجودة في المسابح العادية النموذجية ذات الـ 25 مترا طولا، وسوف يستخدمه الجيش وأعوان الحماية المدنية أيضا لتدريب عناصرهم.