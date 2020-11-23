صور: اكتشاف رفات ضحيتين توفيتا قبل 2000 سنة في ايطاليا

اكتشف علماء آثار إيطاليون رفات رجلين لقيا حتفهما جراء ثورة بركان دمر مدينة بومبي الرومانية القديمة قبل حوالي 2000 سنة.

وبدا من بقايا الجثث المكتشفة أن أحد الرجلين كان يتمتع بمكانة رفيعة، بينما يرجح أن الآخر كان أحد العبيد المملوكين له، وفقا لتصريحات مسؤولين في حديقة بومبي الأثرية.

وقال مدير الحديقة الأثرية، ماسيمو أوسانا: "يبدو أنهما كانا يبحثان عن ملجأ يقيهما ثوراان البركان عندما لقيا حتفهما".

واجتاح بركان جبل فيزوف مدينة بومبي عام 79 ميلادية.

وطُمرت المدينة القديمة تحت الغبار البركاني ليتجمد سكانها في الأوضاع نفسها التي كانوا عليها قبل ثورة بركان فيزوف، ما جعل المنطقة مصدرُا غنيا بالاكتشافات بالنسبة لعلماء الآثار.









