وفد "إسرائيلي" يصل السودان تمهيداً لتوقيع اتفاقية التطبيع

وصل وفد إسرائيلي اليوم الإثنين، إلى السودان لإجراء مباحثات تمهيدية لتوقيع اتفاقات التطبيع بين الخرطوم و"تل أبيب".

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس شعبة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي؛ توجه إلى الخرطوم على متن طائرة إدارية تركية من مطار "بن غوريون" مباشرة إلى الخرطوم، على أن يصل وفد إسرائيلي موسع إلى الخرطوم لاحقاً.

وكان وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي "إيلي كوهين" قال الأسبوع الماضي إن "الوفد الأولي إلى السودان سيكون صغيراً ومكلفاً بالمسائل الأمنية، وسيتبعه وفد أكبر لمناقشة التعاون الاقتصادي المحتمل مع الخرطوم".

يذكر أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الموافقة على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" برعاية أميركية.

بدورها أعلنت في حينها "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" في السودان انطلاق حملتها في ظلّ مساندة شعبية واسعة من أجل نصرة قضية الشعب الفلسطينية، ورفض الانخراط في مسار التطبيع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.