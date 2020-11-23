محكمة القاهرة تحدد أول جلسة لـ محمد رمضان بتهمة الاساءة للشعب المصري

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة الاساءة للشعب المصري على خلفية التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آرم في الامارات.

وأوضحت المحكمة وفقًا لبيان رسمي لها أن جلسة محاكمة رمضان ستكون في 19 ديسمبر 2020.

يُشار إلى أن محمد رمضان اثار جدلًا واسعًا في جمهورية مصر العربية عقب انتشار صورة له مع المطرب الاسرائيلي، وقد اتهم نشطاء منصات التواصل الاجتماعي محمد رمضان بالصهيونية.

وكان رمضان قد أكد اليوم الأحد أنه "لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه"، في إشارة إلى صورته مع آدام التي انتشرت أولا، وذلك قبل أن تظهر صور أخرى لرمضان.

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، قد أكد خلال مداخله هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية المصرية، أن نقابتهم هي "النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوًا - وهو علي سالم - لأنه أعلن التطبيع مع إسرائيل".

وقال زكي إنه سيستدعي محمد رمضان للنقابة عندما يعود إلى مصر، ويطلب منه بياناً رسمياً ليكون موثقا وينشره في الإعلام.