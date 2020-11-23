الصحة الإيرانية: تسجیل نحو 13 ألف إصابة بکورونا ووفاة 453 شخص

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سیما سادات لاري اليوم الاثنين، بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد بلغ لغایة ظهر الیوم 12الف و460 شخصا، وتوفي453 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 45 الفا و255 شخصا.

وأضافت سادات لاري انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12الفا و460 حالة جدیدة للإصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی "866" الفا و "821" شخصا و 5812 شخصا في وضع حرج.

وأوضحت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 610 الفا و 406 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 453 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 45 الفا و 255 شخصا.

کما أشارت أن خمسة ملايين و" 828" الفا و"307" شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.