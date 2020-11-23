أول تعليق رسمي من السعودية على زيارة نتنياهو للمملكة

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن اجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة نيوم أمس الأحد.

ونفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، هذه الأنباء. وقال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قد اطلعت على تقارير صحفية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع. كان المسؤولون الوحيدون الحاضرون أمريكيين وسعوديين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن لقاء جمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد في العاصمة الرياض.