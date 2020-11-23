كشف مصدر سعودي اليوم الاثنين 23-11-2020 تفاصيل استهداف منشأة "أرامكو" السعودية من قبل القوات المسلحة اليمنية.

وقال مصدر في شركة أرامكو لـ"CNN": "إن المنشأة في جدة تم استهدافها ولم تضرب"، دون تقديم تفاصيل إضافية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يوجد تأثير أو جرحى مما يعلمه حتى الآن".

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للقوات المسلحة اليمنية: "إن "القوة الصاروخية اليمنية قصفت محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس2 يعلن عنه للمرة الأولى".

وأضاف سريع قائلا إن "صاروخ قدس 2 وهو جيل جديد من الصواريخ المجنحة التي تنتجها القوة الصاروخية اليمنية ويعلن عنه اليوم، دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي لم يجر الإعلان عنها".

وتقود السعودية منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما لحكومة عبد ربه منصور هادي ضد القوات اليمنية المسلحة.