لليوم 14 على التوالي.. الاحتلال يواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

واصلت إدارة سجن "الدامون" الاحتلالي اليوم الاثنين عزل الأسيرة المقدسية فدوى حمادة، لليوم 14 على التوالي بظروف قاسية ومهينة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجن الاحتلال أعادت عزل الأسيرة حمادة للمرة الثانية منذ 13 يوما، حيث قضت سابقا أكثر من شهرين في عزل سجن "الجلمة" برفقة الأسيرة المحرّرة جيهان حشيمة.

وأوضح إعلام الأسرى إلى أن الأسيرة المقدسية فدوى حمادة تبلغ من العمر 34 عامًا، من بلدة صور باهر جنوبي مدينة القدس المحتلة، اعتُقلت في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس عام 2017، من باب العامود في المدينة المقدسة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اتهمتها في حينها بمحاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود، لتبدأ سلسلة من الجلسات في المحاكم الإسرائيلية، قضت أخيرًا بسجنها لمدة عشر سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل.

ويذكر أن الأسيرة حمادة متزوجة ولديها خمسة من الأطفال، أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات، وأصغرهم ثلاث سنوات ونصف.

وتجدر الاشارة بأنه لا زالت تقبع ما يقارب من 41 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف صعبة وقاسية.