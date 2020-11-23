صحيفة اسرائيلية: نتنياهو لم يبلغ غانتس وأشكنازي بزيارته للسعودية

نقلت صحيفة "جروزاليم بوست" اليوم الاثنين عن مصادر سياسية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يبلغ رئيس الوزراء المناوب "بيني غانتس" أو وزير خارجيته غابي أشكنازي بشأن رحلته إلى السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الموساد يوسي كوهين هو من رافق نتنياهو إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وليس غانتس الذي يشغل منصب وزير الدفاع.

ولفتت أنه بذلك واصل نتنياهو مسعاه لعدم إبلاغ غانتس وأشكنازي بالتطورات الدبلوماسية الرئيسية، بعد أن لم يطلعهما مسبقا على اتفاقات السلام التي توصل إليها مع الإمارات والبحرين.

وكانت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن "بنيامين نتنياهو" برفقة مدير الموساد "يوسي كوهين" قام أمس الأحد برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ولم يصدر عن مكتب نتنياهو حتى الآن أي تعليق عن التقارير التي تتعلق بالزيارة، مع أن وزيرا من حزب الليكود أكد حقيقة زيارة نتنياهو للسعودية وعقده اجتماعا هناك.