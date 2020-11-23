الغرفة التجارية تُصدر بيانًا هامًا حول استقبال تصاريح التجار بغزة

أصدرت الغرفة التجارية في قطاع غزة اليوم الاثنين بيانًا هامًا حول استقبال تصاريح التجار في القطاع في ظل قرار السلطة بعودة العلاقات مع "إسرائيل" –التنسيق الأمني-

وأشارت الغرفة التجارية إلى أنها تلقت اشارات ايجابية من الشؤون المدنية تطالب الغرفة بالإجراءات التالية: