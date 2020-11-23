من هو أنتوني بلينكن المرشح لوزارة الخارجية الامريكية في عهد بايدن؟

ذكرت صحيفة امريكية أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من المتوقع أن يرشح أنتوني بلينكن المدافع عن التحالفات العالمية والمستشار المقرب لبايدن، وزيراً للخارجية.

"بلينكين" البالغ من العمر (58 عاماً) بدأ حياته المهنية في وزارة الخارجية أثناء إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون كلينتون، ثم نائب وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس باراك أوباما.

وشغل بلينكن منصب نائب مستشار الرئيس للأمن القومي للرئيس ونائب وزير الخارجية خلال إدارة أوباما.

"بلينكن" هو يهودي وابن "ربيب" أحد الناجين من "المحرقة اليهودية" - "الهولوكوست"، وأكد التزامه مرارًا وتكرارًا في وسائل الاعلام على التزام الإدارة القادمة بأمن "إسرائيل".

وقال بلينكن: "يمكن للإدارة القادمة أن تراجع صفقة أسلحة ضخمة للإمارات كجزء من الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي".

ويؤمن بلينكن بأن تحقيق وطناً آمناً لليهود في "إسرائيل" هو أفضل حل لضمان عدم تعرض "الشعب اليهودي" للتهديد.

وأشاد السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورين بالتقرير، قائلاً إن بلينكن "صديق حقيقي لإسرائيل".

في غضون ذلك، علقت عضو الكونغرس الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب على الأخبار قائلة إنها تأمل ألا يحاول بلينكن منعها من انتقاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته.

وقالت "نيويورك تايمز" إن من المتوقع أن تساعد خبرة بلينكن الواسعة في السياسة الخارجية في تهدئة الدبلوماسيين الأميركيين والقادة العالميين على حد سواء.

وإذا تم ترشيحه وتأكيده، فسيكون بلينكين قوة رائدة في محاولة الإدارة المقبلة لإعادة صياغة علاقة الولايات المتحدة مع بقية العالم بعد أربع سنوات شكك فيها ترامب في التحالفات القديمة وفقًا لوسائل اعلام أمريكية.