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"الجهاد الاسلامي" تدين استقبال نتنياهو للسعودية وتؤكد أنها خيانة للقدس ولمكة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:48 - 23 نوفمبر 2020
"الجهاد الاسلامي" "الجهاد الاسلامي"
تقارير
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أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في المملكة العربية السعودية، محذرة من أن تكون هذه الزيارة مقدمة لعدوان واسع يستهدف شعبنا وأمتنا ويستهدف المقدسات.

واعتبرت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن زيارة نتنياهو للمملكة السعودية سقوطًا سياسيًا وخيانة للقدس ولمكة والمدينة وللمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة: "إن مثل هذه الزيارة والتطبيع مع دولة تدعي مسؤوليتها عن أهم الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية سيشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في سياساته العدوانية الخبيثة في فلسطين الأرض المقدسة والمباركة".

يُشار إلى أن وزير خارجة الاحتلال الإسرائيلي وعضو في حزب "ليكود" كشف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زار المملكة السعودية والتقى ولي العهد محمد بن سلمان.

ووفقًا لوسائل اعلامية فإن نتنياهو عقد اجتماعا مهمًا في السعودية، فيما وصف وزير خارجية الاحتلال الاجتماع بأنه "إنجاز رائع".

 

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