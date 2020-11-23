صور تكشف امتلاك مقاتلات مصرية صواريخ روسية متطورة

أظهرت لقطات خلال مناورات "نسور النيل – 1" اليوم الاثنين والمنعقدة بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها السودانية امتلاك مقاتلات "ميغ-29" المصرية صورايخ روسية متطورة.

وظهر في اللقطات حصول القوات الجوية المصرية على النسخة الأحدث من صاروخ القتال الجوي الروسي متوسط المدى "R-77" النسخة RVV-SD" " صاحب المدى 110 كيلومتر.

ويشار أن هذه النسخة من الصورايخ RVV-SD محسنة المدى حيث يصل مداها إلى 110 كم، ومعززة بمحرك دافع جديد يصل بسرعتها إلى 4.5 ماخ بخلاف منظومة ملاحة بالقصور الذاتي "INS" بجانب الباحث الراداري النشط المدعوم بوصلة بيانات مصححة للمعلومات عن الهدف ورأس حربي أكثر قوة.

جدير ذكره أنه تنفذ قوات الجيش المصري، تدريبا مشتركا مع قوات الجيش السوداني تحت مسمى "نسور النيل 1" في قاعدة "مروى" الجوية شمال الخرطوم.