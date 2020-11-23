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هل بدأ العد السلبي لأفضل لاعب في العالم؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:41 - 23 نوفمبر 2020
ميسي ميسي
تقارير
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تحول اهتمام الصحف الرياضية في العالم لإبراز الأرقام السلبية للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الاسباني بدلًا من ابراز الارقام القياسية لا سيما في الموسم الحالي 2020-2021

وكان أخر الأرقام السلبية للنجم ليونيل ميسي في لقاء "البارسا" وأتلتيكو مدريد (0-1) يوم السبت الماضي، في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة "أوبتا"، أن ميسي وصل للركلة الثابتة رقم 48 على التوالي دون أن يسجل سوى هدف وحيد كان أمام أوساسونا في يوليو الماضي.

كما أظهرت الإحصائيات، أن ميسي البالغ عمره 33 عاما، افتقر إحدى أبرز مميزاته في مباراة الأتلتيكو، وهي الاحتفاظ بالكرة، إذ فقدها 23 مرة وهو رقم كبير جدا.

أرقام ميسي السلبية لم تتوقف عند هذا الحد، فالنجم الأرجنتيني لم يسجل هدفا حاسما من لعب مفتوح مع برشلونة خارج الأرض منذ بداية العام الجاري.

واكتفى ميسي، بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في عشر مباريات خاضها مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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