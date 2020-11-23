الأسيرة الجريحة نورهان عواد تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

أفاد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب اليوم الاثنين، أن الأسيرة نورهان إبراهيم خضر عواد من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، دخلت عامها السادس داخل سجون الاحتلال التي تقضي فيها حكمًا بالسجن لعشر سنوات.

وأوضح أبو عصب إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نورهان عواد بتاريخ 23/11/2015 عقب إصابتها بجروح واستشهاد قريبتها هديل عواد أثناء تواجدهما في أحد شوارع القدس المحتلة.

وأشار أن محكمة الاحتلال وجهت لعواد تهمة المشاركة في عملية طعن، وحكمت عليها بالسجن لمدة 13 عامًا ونصف إلى جانب غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

وأكد أبو عصب أن محامي الأسيرة عواد تقدم مؤخرًا باستئناف للمحكمة العليا، وتمكن من تخفيض 3 سنوات ونصف من مدة الحكم، لتصبح 10 سنوات، وتنقلت في عدة سجون وتقبع حاليًا في سجن الدامون.

ويشار أنه تقبع حالياً ما يقارب من 40 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف صعبة وقاسية.

ويذكر أن الأسيرات الفلسطينيات تتعرض، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق.