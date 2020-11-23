"إيران" تحذر اسرائيل: سنسحق أي محاولة لضرب دورنا في "سورية"

توعدت جمهورية "إيران" الاسلامية بسحق أي محاولة "إسرائيلية" للنيل من دورها في الجمهورية السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "إن عصر هجمات الكر والفر من جانب "إسرائيل" قد انتهى".

ويأتي تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بعد أيام من شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية على الجيش السوري وأهداف تابعة لوحدات إيرانية شبه عسكرية في دمشق كما قيل.

وأضاف زادة في مؤتمر صحافي أسبوعي عبر الإنترنت: "حكومة الاحتلال تدرك تمام الإدراك أن عصر الكر والفر انتهى ومن ثم فهو في غاية الحذر".

وتابع قوله: "وجود إيران في سورية استشاري وبالطبع إذا عرقل أحد هذا الوجود الاستشاري فسيكون ردنا ساحقا"، مضيفًا: "أنا لا أؤكد استشهاد جنود إيرانيين في سورية".