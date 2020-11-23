الرجوب يوضح سبب فشل لقاءات القاهرة للمصالحة مع حماس

أوضح أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب اليوم الأحد، سبب الخلاف مع حركة "حماس" الذي أفشل حوارات المصالحة الأخيرة في القاهرة.

وأكد الرجوب أن حوارات المصالحة لم تنجح بسبب خلافات مع حركة حماس حول مواعيد إجراء الانتخابات.

وقال في تصريحات صحفية: "في حوارات القاهرة، ارتطمنا بإشكالية أثارها إخواننا في حركة حماس، ولكننا مقتنعون بأن هناك أملاً باستئناف الحوار بأي وقت".

وأضاف: "الحوارات لم تنجح بسبب موضوع التزامن في الانتخابات، حركة حماس يسألون لماذا لا تجري دفعة واحدة"؟ في إشارة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن".

وتابع: "كل الأطر الفلسطينية اتفقت على أن تبدأ الانتخابات بالتشريعي ثم تنتهي بالمجلس الوطني".

وأشار إلى أن ملف المصالحة شائك ومعقد ولم ينجح بحوارات القاهرة الأخيرة، لافتًا إلى أن فتح وحماس خلقتا أساساً يمكن أن يقود للاتفاق في المستقبل.

وأكد أن الحوار الفلسطيني الداخلي لا يخضع لأي تحولات أو تغييرات أو مواقف، وأن عودة العلاقة مع "إسرائيل"، خطوة اضطرارية لن يكون لها تبعات أو بعد سياسي، ولن يكون لها تأثير سلبي على المصالحة".

يُشار إلى أن حركتا فتح وحماس اختتمتا يوم الثلاثاء الماضي لقاءات في العاصمة المصرية بـ"التفاهم على عدد من النقاط، والاتفاق على استكمال اجتماعات الحركتين خلال الفترة المقبلة".