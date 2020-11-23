استطلاع رأي: غالبية الفلسطينيين يعتبرون عودة التنسيق الامني انجاز لـ"إسرائيل"

أظهر استطلاعٌ للرأي أن غالبية الفلسطينيين يعتبرون أن عودة السلطة للتنسيق الأمني مع اسرائيل هو انجاز إسرائيلي على حساب المصالحة والوحدة الوطنية.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه مركز وطن للدراسات والبحوث خلال الربع الرابع من عام 2020 بعنوان اتجاهات اراء الفلسطينيين حول القضايا العامة (المصالحة -التنسيق الأمني-فايروس كورونا).

وقد تبين من خلال الاستطلاع أن 84% يرون أن عودة التنسيق الأمني من قبل السلطة هو انحياز لإسرائيل على حساب المصالحة والوحدة، في حين أن 12% يرون عكس ذلك وأن 4 % لم يبدوا آراءهم.

وفيما يتعلق بالمصالحة واستعادة الوحدة الفلسطينية أفاد 13% من أفراد العينة أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل هو بداية الطريق للوحدة في حين يرى 37% أنها مصلحة خاصة لبعض الفصائل كما رأى 48% أنها خطوة غير مفيدة كما أن 2% لم يبدوا آراءهم.

وفي سؤال حول أي الفصيلين حسب وجهة نظر أفراد العينة هو أكثر إصراراً على انهاء الانقسام يرى 29% أن حركة فتح هي الأكثر إصراراً على انهاء الانقسام وأن نسبة 36% يرى أنها حماس وأن نسبة 34 % اختار لا أحد وأن 1 % لم يبدوا آرائهم.

كما يرى 83% من أفراد العينة أنه بعد الانتخابات الأمريكية وفوز "بايدن" حسب وسائل الإعلام الأمريكية أننا ابتعدنا أكثر عن المصالحة وأن 14% يرون عكس ذلك وأن 3 % لم يبدوا آرائهم.

وفي قياس لمدى تفاؤل أفراد العينة بإنجاز المصالحة أفاد 82 % بأنه ما بين غير متفائل وغير متفائل بشدة في انجاز المصالحة وأن 14 % أفاد بأنه ما بين متفائل ومتفائل بشدة بإنجاز المصالحة كما أن 4% لم يبدوا آراءهم.

ثانياً : التنسيق الأمني: حيث يرى 95 % من أفراد العينة أن التنسيق الأمني لن يعيد للفلسطينيين أي من حقوقهم كما يرى 3% عكس ذلك وأن 2% لم يبدوا آراءهم .كما تبين أن 79 % من المستطلعة آراءهم ما بين غير راضي وغير راضي بشدة عن عودة السلطة للتنسيق الأمني وأن 17 % هو راضي وراضي بشدة عن عودة التنسيق الامني وأن 4 % لم يبدوا آراءهم .

ثالثاً: فايروس كورونا: في سؤال عن رضى أفراد العينة عن اجراءات الحكومة في الضفة وغزة في مواجهة فايروس كورونا تبين أن 49 % من الغزيين ما بين راضي وراضي بشدة عن الاجراءات المتخذة من الحكومة بمواجهة فايروس كورونا وأن 46 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 5 % لم يبدوا آراءهم. كما تبين أن 44 % من سكان الضفة أنهم ما بين راضي وراضي بشدة عن اجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا وأن 51 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة عن ذلك وأن 4% لم يبدوا آراءهم.

وفي سؤال عن مدى تأييدهم عن اجراء الإغلاق الشامل لمواجهة فايروس كورونا كانت النتائج كالتالي: قطاع غزة: كانت نسبة المؤيدين والمؤيدين بشدة للإغلاق الشامل من المستطلعة آراءهم في قطاع غزة هو 55 % وأن نسبة 42% ما بين غير مؤيد وغير مؤيد بشدة لهذا الاجراء وأن نسبة 3% لم يبدوا آراءهم.

أما بالنسبة الى الضفة: تبين أن نسبة 51 % ما بين مؤيد ومؤيد بشدة عن اجراء الإغلاق الشامل وأن نسبة 47 % ما بين غير مؤيد وغير مؤيد بشدة وأن 2 % لم يبدوا آراءهم.

ومن الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري بالفترة ما بين 17/11/2020 حتى 19/11/2020 على عينة عشوائية مكونة من 1123 فرد من سكان قطاع غزة والضفة الغربية من كلا الجنسين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا حيث بلغ هامش الخطأ نسبة 3.1%.