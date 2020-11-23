مباحث الوسطى تقبض على لصين متمرسين في سرقة البيوت والدراجات النارية

أنجزت دائرة مباحث المحافظة الوسطى قسم دير البلح اليوم الاثنين تكليفات النيابة العامة والتي مفادها سرقة مجهولين لعدد من المنازل، والدراجات النارية في منطقة الزوايدة.

بدوره أفاد مسئول قسم مباحث دير البلح نقيب "معاوية بشير"، أنه ومنذ اللحظة الأولى لتلقي تكاليف النيابة العامة حول وقائع السرقة، تم تكثيف جهود البحث والتحري وحصر أسماء المشبوهين وأصحاب السوابق والعود الجرمي في منطقة الزوايدة.

وأوضح بشير أنه تم استرجاع كاميرات المراقبة في المكان، حيث تم التعرف على الجاني وهو المدعو: (س. ق) 50 عام، من سكان منطقة التوام شمال قطاع غزة، وبمراجعة سجله الاجرامي تبين أنه مطلوب لعدة اقسام في منطقة الشمال وحضر مؤخرا لمنطقة الزوايدة للاختباء عند أقاربه.

وأشار أنه على الفور تحركت دورية المباحث في الأماكن والاراضي المتوقع تواجده بها، ولم يتم القاء القبض عليه، حيث تم ضبطه من قبل المواطنين بمنطقة الزوايدة، خلال محاولته سرقة دراجة نارية من احد المنازل.

وأكد بشير أنه وبإحضاره وبعد التحقيق الشفوي معه أقر بسرقة 3 منازل، ودراجتين ناريتين بمنطقة الاختصاص بمشاركة المدعو: (س. س) 33 عام من سكان منطقة البركة بدير البلح، وبإحضار الأخير والتحقيق معه أقر بنفس رواية المذكور، حيث تم الخروج بدورية واحضار احدى الدرجات النارية المسروقة.

ولفت إلى أنه بناء على ذلك تم إحالة المذكورين والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، وبهذا يتم إنهاء قضايا سرقة الدراجات النارية بمنطقة الزوايدة من خلال تفكيك اخطر شبكة لصوص من أصحاب السوابق والعود الجرمي.