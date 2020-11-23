حقيقة زيارة نتنياهو للسعودية واجتماعه مع بن سلمان

كشف وزير خارجة الاحتلال الإسرائيلي وعضو في حزب "ليكود"، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زار المملكة السعودية والتقى ولي العهد محمد بن سلمان.

ووفقًا لوسائل اعلامية فإن نتنياهو عقد اجتماعا في السعودية، فيما وصف وزير خارجية الاحتلال الاجتماع بأنه "إنجاز رائع".

وقال وزير التعليم يوآف جالانت لراديو جيش الاحتلال "حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأن الحديث تم عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية"؛ وفقا لـ "رويترز".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت أن "نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.

فيما كشف موقع "واللا" العبري، أن "نتنياهو وكوهين أقلعا إلى السعودية بطائرة مدراء خاصة لرجل الأعمال أودي أنجل، حيث مكثت الطائرة خمس ساعات في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف الموقع، بأن "الطائرة أقلعت من "إسرائيل" في الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الأحد"، مؤكدا أن "نتنياهو وكوهين عقدا اجتماعا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو، ولا من المملكة العربية السعودية.