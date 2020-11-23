ماذا يفعل "زيت الزيتون" بجسمك عند شربه على الريق؟

لا يختلف اثنان على أهمية وفائدة زيت الزيتون الغني بالدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب، وخلايا الدم من التلف، وشرب زيت الزيتون كل يوم ليس مفيدًا للقلب فحسب، بل قد يساعد أيضًا في تخفيف الوزن وتخفيف الألم.

فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

بما أنه يصعب أحيانًا تضمين زيت الزيتون في النظام الغذائي، وهناك وصفات لا تحتاج دائمًا إلى زيت الزيتون، فإن شرب زيت الزيتون هو أحد الطرق لحصولك على زيت الزيتون يوميًا، كما أن شرب زيت الزيتون سيسمح بقياس الكمية التي تتناولها يومياً، وبالرغم من أنه لا توجد أدلة قاطعة عن فوائد شرب زيت الزيتون على الريق بالتحديد لذلك يجب استشارة الطبيب في هذا الجزء، ولكن توجد عدة فوائد لشرب زيت الزيتون بشكل عام كالتالي:

فقدان الوزن

النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون يسهل فقدان الوزن، وشرب زيت الزيتون طريقة رائعة للاستفادة من فوائدة للتخسيس، حيث خلص الباحثون إلى أن شرب زيت الزيتون بانتظام يتسبب في فقدان الوزن أكثر من اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، مع ضرورة تجنب الإفراط في تناوله فهو مرتفع السعرات الحرارية، لذلك يجب الاعتدال وأن لا يكون إضافة لنظام غذائي ملئ بالدهون في الأساس

التقليل من خطر أمراض القلب

شرب 2 ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث يحتوي زيت الزيتون على الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو نوع صحي من الدهون، لذا استخدام زيت الزيتون بدلا من الدهون المشبعة وغير المشبعة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن زيت الزيتون فعال ضد الإجهاد التأكسدي، والذي يرتبط العديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

مزيل للألم

يُخمد الأوليوكانتال Oleocanthal وهو مركب في زيت الزيتون البكر الممتاز مسارات الألم مثل مسكن الآلام الإيبوبروفين Ibuprofen، ويُذكر أن 50 جرام من زيت الزيتون يعادل 10% من الجرعة اليومية الموصى بها من عقار الإيبوبروفين