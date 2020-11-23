آخر المعلومات بشأن "شيكات الشؤون" والمنحة القطرية ومبادرة عيلة واحدة

من المقرر، أن يتم صرف صرف دفعة من المساعدات المتعلقة بمبادرة عيلة وحدة في قطاع غز، لما يقارب 5000 آلاف أسرة، فيما لم يتم بعد الإعلان عن صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت أنه سيتم يوم غدٍ الثلاثاء، صرف دفعة من المساعدات المتعلقة بمبادرة عيلة وحدة لما يقارب 5000 آلاف أسرة.

وبينت في حديث لإذاعة صوت الأقصى ، أن الأسماء مختلفة في كل دفعة ولن تتكرر الأسماء حتى يستفيد أكبر قدر من الأسر الفقيرة والمحتاجة من قطاع غزة.

وأشارت الكحلوت إلى أنه سيتم الصرف عبر أفرع البريد وسيتم إرسال رسالة نصية لكل مستفيد من هذه المساعدة بيوم الصرف وساعة الصرف مع ضرورة الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقالت :"في كل دفعة عدد كبير من الموظفين يتبرعون من مستحقاتهم، والذي يحكم اللجنة القائمة على صرف مبادرة عيلة واحدة أن هناك عدد كبير من الأسماء تنتظر الصرف وهناك مبالغ كبيرة تصرف من مستحقات الموظفين، لكن تم اعتماد 5000 اسم في كل دفعة، ويتم فلترة الأسماء حتى لا تتكرر."

أما بشأن الشؤون الاجتماعية، فأضافت الكحلوت:" حتى اللحظة لا معلومات أكيدة حول شيكات الشئون الاجتماعية وننتظر إعلان وزارة التنمية ووزارة المالية برام الله، وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لم يصدر بشكل رسمي."

ولفتت الكحلوت إلى أن بعض المحجوبين من المنحة القطرية كان لهم اعتصام أمام وزارة التنمية الاجتماعية واستقبلت الوزارة شكواهم وتم دراسة شكواهم عبر لجنة مختصة وتم إضافة عدد كبير منهم لمبادرة عيلة واحدة، وفيما يخص المنحة القطرية فهناك جهات عليا هي من تضع هذه الشروط وتتعلق بحق الأولوية والاستفادة.