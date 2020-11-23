"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي بتهمة الفساد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة خمس سنوات بسبب سوء السلوك المالي.

وكانت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قررت تسليط عقوبة المنع من ممارسة أي نشاط رياضي محلي أو دولي متعلق بكرة القدم لمدة 5 سنوات على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد مع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرنك سويسري بسبب قضايا فساد متعلق به كرئيس للاتحاد وخاصة في الفترة بين 2017 و2019.

يشار الى ان أحمد كان قد قدم ترشحه لرئاسة الهيكل الأفريقي في انتخابات 12 مارس 2021. وبهذا القرار سيبطل ترشحه.