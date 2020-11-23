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الكشف عن زيارة سرية أجراها نتنياهو وكوهين للسعودية والتقيا بومبيو وبن سلمان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:49 - 23 نوفمبر 2020
نتنياهو وبومبيو وبن سلمان نتنياهو وبومبيو وبن سلمان
تقارير
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كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 23/11/2020، أن طائرة "إسرائيلية" أقلعت بالأمس من مطار اللد (بن غوريون) إلى السعودية في رحلة سرية.

وأفادت القناة السابعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين، زارا السعودية سراً.

وأضافت القناة، أن الزيارة مكثت 4 ساعات في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يلتقي ولي العهد السعودية محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية ضمن ضمن جولة أوروبية وشرق أوسطية قادته إلى باريس وتركيا وجورجيا ووصل للجولان، دون أن يلتقي القيادة الفلسطينية، حيث يمكن اعتبارها الجولة الأخيرة في منصبه.

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