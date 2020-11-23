اجتماع طارئ بشأن الفنان محمد رمضان لنقابة المهن التمثيلية

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، عقد اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية اليوم الاثنين 23/11/2020، لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن قضية الفنان المصري محمد رمضان.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أثار الرأي العام المصري والعربي بعد نشره صورةً له في دبي مع مطرب "إسرائيلي".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ، بيانا صحفيًا للتعقيب على أزمة صورة الفنان محمد رمضان مع فنان إسرائيلي.

وقالت النقابة في بيانها: "تابع مجلس النقابة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقع وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وأضافت النقابة: "مجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين".

وأكدت النقابة، تمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات، والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع.

ودعت النقابة إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".