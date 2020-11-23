المسحال: سنشرع باجراءات أكثر تصعيداً وطالبنا بعدم إرسال رواتب منقوصة للبنوك

قرر اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين 23/11/2020، الاستمرار في خطواتهم التصعيدية، والاعتصام في مناطق العمليات الخميس احتجاجاً على قرار الوكالة تجزأة رواتب الموظفين وتقليصها.

وأوضح أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين في "أونروا"، أن المؤتمر العام قرر تنظيم اعتصام في جميع مناطق عمل الأونروا الخمس، بعد اللقاء مع المفوض والكشف عن نية تجزأة رواتب موظفي الوكالة.

وبين في تصريحات لإذاعة صوت القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الفعالية تأتي تزامناً مع اللجنة الاستشارية في عمان بحضور الدول المضيفة الراعية للأونروا، لتوصيل الصوت عالياً أن الراتب غير قابل للتفاوض والتجزأة.

وأشار المسحال، إلى أن اللجنة التحضيرية من قبل الدول المضيفة أعلنت رسمياً رفضها وبشكل قاطع رفضها لتجزأة الراتب.

وقال المسحال:" غداً سيكون هناك لجنة تقييمة للأمر، للشروع في إجراءات أكثر تصعيداً، إذا ما لم يتم الاستجابة لمطالب الموظفين".

وحول ما أشيع بقرار عدم استلام الرواتب، أضاف المسحال: لا يوجد قرار نهائي، ولكن قلنا لهم لا نريد إرسال رواتب منقوصة، وإلا ستكون سابقة بإرسال رواتب منقوصة."

وأوضح أنه سيكون هناك حراك نقابي كبير، حيث أن تداعيات تجزأة الرواتب تمس الخدمات المقدمة للاجئين، و30 ألف موظف يعملون في المناطق الخمس.

وأعرب المسحال عن أمله، أن يتم توفير الأموال لاستكمال العام 2020 والاستعداد لمواجهة تحديات الأونروا في 2021، رافضاً حل أزمات الأونروا على حساب رواتب الموظفين .

وكان الاتحاد قد اتخذ قراراً بتنفيذ خطوات تصعيدية، بدأت "يوم غضب" علقت فيه كافة الأعمال في مؤسسات الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة (لبنان، سوريا، الأردن، غزة، الضفة الغربية).

يُشار إلى أن مفوض الوكالة العام، فيليب لازاريني، اعلن في وقت سابق أن الوكالة مضطرة، لتأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل".

وتعاني "أونروا، التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.