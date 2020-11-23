مستشار وزيرة الصحة: وضع غزة كارثي وأغلب المناطق "حمراء" ويفضل الإغلاق الشامل

وصف مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة د. فتحي أبو وردة اليوم الاثنين 23/11/2020، الوضع الصحي في القطاع بالكارثي، مؤكداً أن أغلب المناطق في قطاع غزة باتت "حمراء" ويفضل الإغلاق الشامل لـ14 يوم .

وبين د. أبو وردة في تصريح له على "صوت فلسطين" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الوضع كارثي وأغلب المناطق في قطاع غزة "حمراء" أي منطقة موبوءة، وأن الحالات الحرجة في مستشفيات تتصاعد يوماً بعد يوم والوفيات تزداد.

وأوضح د. أبو وردة، أن فيروس كورونا بات يصيب جميع الأعمار الشباب وكبار السن، وبات ينذر بكارثة كبيرة في قطاع غزة نمر بأجواء باردة وتقلبات الطقس

وبشأن النظام الصحي، أكد د. أبو وردة أن وضع النظام الصحي صعب، لافتاً إلى أنه في الأوقات الحالية فإن مستشفى غزة الأوروبي سعتها 360 سرير من بينها أكثر من 300 أسير مشغولة.

وكشف أن 20 حالة من الحالات حرجة على أجهزة التنفس الصناعي في الأوروبي فقط عدا عن الحالات في المستشفيات الأخرى.

وقال د. أبو وردة:" إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، لا نستطيع استقبال حالات حرجة، لذا يجب أن يكون هناك قرارات لازمة والتزام عالي من المواطن بالوقاية ".