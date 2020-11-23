مخاوف من شلل النظام الصحي بغزة بسبب كورونا

حذر مستشارون للصحة العامة في قطاع غزة من أن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تتسبب في عجز النظام الصحي، وتستعد أميركا ودول أوروبية لحملات تلقيح واسعة ضد الفيروس، مع مواصلة تخفيف القيود في دول عدة.

وقال عبد الرؤوف المناعمة أخصائي الأحياء الدقيقة وعضو اللجنة الاستشارية الصحية لمواجهة فيروس كورونا في غزة، إن مرضى كوفيد-19 يشغلون 79 جهازا من 100 جهاز تنفس صناعي موجودة في غزة.

وأضاف أنه خلال 10 أيام إذا بقيت الأمور على هذه الوتيرة من الارتفاع لن يكون النظام الصحي قادرا على استيعاب هذه الحالات، وبالتالي سيكون هناك حالات بحاجة لعناية مكثفة لن تجد لها مكانا في المشافي، مشيرا إلى أن معدل الوفيات البالغ حاليا 0.05% بين مرضى كوفيد-19 قد يرتفع.

وحذر عبد الناصر صبح مسؤول الطوارئ الصحية في مكتب غزة الفرعي لمنظمة الصحة العالمية، من أنه "خلال 7 أيام سوف نستنفد القدرة على رعاية الحالات الحرجة".

وسجلت غزة، التي يعاني سكانها الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة من الزحام والفقر، نحو 14 ألف إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا، معظمهم منذ شهر أغسطس/آب الماضي.

وتقترب أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم من 59 مليونا، مقابل حوالي 1.4 مليون وفاة، وأظهر موقع ورلد ميتر (Worldometer)، المتخصص في رصد الضحايا، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حوالي 40.7 مليونا.