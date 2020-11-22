وزارة العدل بغزة تفتتح باب تقديم الطلبات لاعتماد الخبراء

أعلنت وزارة العدل في مدينة غزة، اليوم الأحد، عن فتح باب تقديم الطلبات لاعتماد الخبراء في مجالات متنوعة

وقال وكيل وزارة العدل د. محمد النحال في تصريح صجفي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه :" ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة للعمل على تعديل تشريعي متعلق باعتماد الخبراء وتم اعتماده من المجلس التشريعي حيث مُنحت الوزارة الصلاحيات اللازمة لإصدار التعليمات المتعلقة باعتماد الخبراء".

وأضاف، ان الوزارة قامت بوضع نظام الخبراء، وبناءً عليه صدر إعلان للجمهور لمن يرغب من المؤهلين بالالتحاق لتعبئة الطلب خلال أسبوعين من تاريخه

وأوضح النحال، ان مجالات الخبرة تشمل مجالات عديدة مثل خبراء الهندسة والطب بمختلف تخصصاتهما، والخبراء الماليين، وخبراء التصفية، وخبراء التفليسة، وخبراء التخليص الجمركي، وخبراء تخمين السيارات، وخبراء تخمين بضائع ومنقولات، وخبراء بناء وإنشاءات، وخبراء صيدلة وأدوية، وخبراء التحاليل الطبية، وخبراء مقاولين، وخبراء حوادث الطرق والمرور، والأضرار المادية، وخبراء التأمينات.

وأشار، النحال إلي ان الوزارة ستعتمد كشوف الخبراء كخبراء معتمدين من وزارة العدل أمام المحاكم وكافة الجهات الرسمية، وسيكونون معاونين للقضاء لتسهيل إجراءات التقاضي، مبينا ان الخبراء سيتم منحهم دورات تدريبية تتعلق بالجوانب القانونية وأخلاقيات الخبير وسلوكياته.