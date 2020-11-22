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رغم غياب صلاح

ليفربول يفوز بثلاثية نظيفة علي ضيفه ليستر سيتي  

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:31 - 22 نوفمبر 2020
ليفربول ليفربول
تقارير
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فاز فريق ليفربول على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفه في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد" بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل جونى إيفانز، مدافع ليستر سيتي، هدف ليفربول الأول، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21، وأضاف اللاعب ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 41، وعزز روبرت فيرمينو تفوق الريدز بالهدف الثالث في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة رفع الريدز رصيده إلى 20 نقطة تقاسم بها صدارة الدوري الإنجليزي مع توتنهام بينما يحتل ليستر سيتى، المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وغاب النجم المصرى محمد صلاح، عن المباراة،  بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش تواجده بمعسكر منتخب بلاده، استعدادا لمواجهتى منتخب توجو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021، التي سوف تستضيفها الكاميرون.

 

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