سيرة ذاتية.. من هو فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا؟

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من هو فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا

د. فيصل المقداد هو سياسي ودبلوماسي سوري، من مواليد قرية غصم التابعة لمحافظة درعا عام 1954، حائز على الإجازة في الآداب قسم اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق عام 1978و نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي من جامعة شارل الرابع في براغ الألمانية عام 1993.

انتقل الدكتور المقداد في عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأُمم المتحدة حيث عمل في مختلف لجان الأُمم المتحدة ومثّل سورية في العديد من المؤتمرات الدولية وعُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لسورية في مجلس الأمن.

السيرة الذاتية للدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية السوري

-ولد في قرية غصم، محافظة درعا، يوم 5/شباط/1954.

-يحمل شهادة في الأدب الانكليزي من جامعة دمشق لعام 1978.

-يحمل شهادة الدكتوراة في الأدب الانكليزي من جامعة تشارلز- براغ، جمهورية التشيك عام 1992.

-يشغل حاليا منصب نائب وزير الخارجية الجمهورية العربية السورية 2006.

-رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سورية.

-عضو وفد الجمهورية العربية السورية إلى الجولة الثانية من مباحثات جنيف/جنيف2.

-رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

-شغل منصب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة نيويورك/2003-2006/.

-ترأس عدة اجتماعات لمجلس الأمن خلال عضوية الجمهورية العربية السورية في المجلس عامي 2002-2003.

-شغل منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة التسعة والخمسين /2004-2005/ وترأس العديد من اجتماعاتها.

-شغل منصب نائب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة نيويورك/1999-2003/.

-بدأ عمله في وزارة الخارجية- سكرتير أول في إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات/1994-1995/.

-مثل الجمهورية العربية السورية في اللجان الأولى والثالثة والرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

-شغل منصب مقرر اللجنة الخاصة وتصفية الاستعمار (لجنة الــ (24 ) 1996-2003).

-شارك في أغلبية مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، وبشكل خاص حقوق الإنسان، فيينا 1993- التنمية الإجتماعية كوبنهاغن 1995 - ومؤتمرات المتابعة التي عقدت في نيويورك 1995-2003.

-عضو في الوفد السوري لمؤتمر مراجعة عدم انتشار الأسلحة النووية 2000.

-شارك في اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز التي عقدت في كولومبيا وجنوب افريقيا، بالإضافة إلى عدة اجتماعات وزارية لحركة عدم الانحياز.

-شارك في دوره لحقوق الإنسان نظمت من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف وتورين 1994.

-عضو في الوفد السوري لقمة الجنوب، هافانا، كوبا (حزيران2000) كما حضر كافة الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ 77 والصين منذ عام 1995 بالإضافة إلى تمثيل الجمهورية العربية السورية في العديد من الاجتماعات الهامة الأخرى.

-ناشط في الحركة الطلابية السورية وقيادة الطلبة في جامعة دمشق.

-فاز بالجائزة الأولى للبحث الفكري الذي قدمه حول تاريخ الحركة الطلابية الآسيوية التي نظمت على كافة مستويات الجامعات السورية.

-عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلة سورية (منظمة وطنية غير حكومية) 1979-1981.

-عضو في سكرتاريا اتحاد الطلاب العالمي (منظمة دولية غير حكومية ذات صفة استشارية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، والتي مقرها في مدينة براغ- جمهورية التشيك- ونائب رئيس لهذه المنظمة (1981-1993).

-شارك في العديد من الاجتماعات الدولية التي نظمتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، بصفة قيادي في الحركة الطلابية.

-يتحدث العربية والانكليزية، ويلم بالتشيكية والألمانية.

-يحمل وسام الاستحقاق من الملك الاسباني خوان كارلوس.

متزوج وله ولد وابنتان.