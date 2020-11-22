مطر: التعليم في غزة يخضع لقرارات مركزية تتفق مع الحالة العامة

قال محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الاحد إن التعليم في غزة يخضع لقرارات مركزية تتفق مع الحالة العامة من خلال لجان الطوارئ المركزية ووزارة التربية والتعليم.

وأضاف مطر أن الوزارة تضع في اعتبارها حالة تفشي فيروس كورونا الحاصلة داخل قطاع غزة.

وأوضح أن قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بفتح وغلق المدارس في ضوء التطورات الميدانية المرتبطة بالجائحة تجري بما يحافظ على استمرار العملية التعليمية بدون إصابات.

وأشار مطر بقوله :"نحن نراهن على إجراءاتنا داخل المدرسة، وهناك لجان تقييم مستمرة للاطلاع على مدى سلامة هذه الإجراءات، وما يحدث خارج المدرسة من حالة استهتار من قبل العاملين أو الطلبة قضية تتعلق بالوعي المجتمعي".

ولفت إلى أن هناك مسارات تعليمية تتعلق بالطلبة المحجورين في بيوتهم والموجودين في المناطق المصنفة حمراء مثل الصفوف الافتراضية و بطاقات التعلم الذاتي والفيديوهات التعليمية التي يستطيع الطلبة متابعتها بشكل جيد والبث عبر إذاعة التربية والتعليم.

كما أكد مطر بأن وزراة التربية والتعليم ستطلق قريباً قناة "روافد التعليمية" وهي قناة رقمية أرضية ستُخصص للدروس التعليمية المصورة وستستهدف جميع المراحل التعليمية والتخصصات المختلفة.

وختم بقوله :" لدينا مشاريع مهمة عبر مؤسسات تعليمية ودولية ستستهدف دعم الطلبة المهمشين غير القادرين على مواكبة العملية التعليمية من خلال توفير 250 خريج لتقديم الدعم التعليمي وطباعة بطاقات التعلم الذاتي لهم حيث تعينهم على متابعة العملية التعليمية ولو بحدها الأدنى".