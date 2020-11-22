غزة: توقيف42 مواطناً وتحرير 288 مخالفة بسبب كورونا

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاحد، عن توقيف 42 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي و تحرير 288 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب خلال الـ"24" ساعة الماضية.

وقالت الشرطة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه :" ان طواقمها حررت 53 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز 5 مركبات أخرى تكررت مخالفتها".

وأضافت، أن الطواقم أوقفت 19 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 87 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرارها وانهت 9 تجمعات مخالفة لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء، بالاضافة إلي إغلاق 27 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة.