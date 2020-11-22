التعادل السلبي يسيطر على مباراة آرسنال وليدز

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة فريقي آرسنال وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2020-2021.

ليدز كان الأخطر في النصف الأول من المباراة، حيث سدد لاعبوه 13 تسديدة منها تسديدتان على مرمى آرسنال، واستحوذوا على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% للاعبي آرسنال، لكن دون أن تهتز شباك أي من الفريقين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج " موسم 2020-2021.

وجاء تشكيلآأرسنال لمواجهة ليدز يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: برناد لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين- هولدينج- جابرييل- كيفن تيرني.

خط الوسط: شيردان تشاكا- داني سيبايوس- ويللوك.

خط الهجوم: ويليان- نيوكلاس بيبي- بيير إيمريك أوباميانج.

ويغيب محترفنا المصري محمد النني عن مباراة فريقه آرسنال اليوم، بعد إصابته الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد في معسكر المنتخب الوطني.

ويحتل آرسنال المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، فيما يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.