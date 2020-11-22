اتهامات باستخدام الصين سلاح سري ضد الجيش الهندي

كشف أستاذ جامعي صيني، اليوم الأحد، أن بلاده استخدمت سلاحا سريا جديدا ضد الهند خلال المناوشات التي جرت بينهما على الحدود في أغسطس الماضي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي أوردت الخبر، أن هناك مؤشرات على استخدام الصين سلاحا يرسل موجات كهرطيسية ضد القوات الهندية خلال المناوشات المذكورة.

وأضافت أن أول من كشف عن هذا السلاح هو الأستاذ بجامعة رينمين في بكين جين كانرونغ، الذي تحدث عن أثره على الجنود الهنود الذين "شلت حركتهم وبدؤوا بالتقيؤ، وبالكاد تمكنوا من السير نحو جبال الهملايا هربا"؟

على الصعيد ذاته، أكدت مصادر هندية أن ادعاءات الأستاذ الصيني كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الصين لم تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد جنودها.

ولفتت الصحيفة إلى أن وجود "أسلحة الطاقة الموجهة" (DEW) أصبح معروفا منذ فترة طويلة، "ولكن يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذا السلاح علانية".