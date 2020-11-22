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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إغلاق مسجدين في محافظتي غزة والشمال لمدة 48 ساعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:27 - 22 نوفمبر 2020
مساجد كورونا مساجد كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤو ن الدينية بغزة، مساء اليوم الأحد، عن إغلاق مسجدين في محافظتي غزة  والشمال  لمدة 48 ساعة بسبب اصابة بعض رواد المساجد بفايروس كورونا.

 وقالت الوزارة خلال الايجاز اليومي :" انها قررت اغلاق مسجد الهدى بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع، ومسجد النور والايمان بحي النصر بمدينة غزة اعتبارا من صلاة فجر يوم الاثنين 23/11/2020م" لمدة 48 ساعة".

وأضافت الوزارة، أنه تم إعادة أفتتاح 3 مساجد في المحافظات الجنوبية، " مسجد أنس بن مالك –رفح الغربية ،ومسجد النور والايمان ومسجد أبو هريرة بمحافظة خانيونس".

 

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