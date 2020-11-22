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عالم أوبئة روسي: مرض قاتل يهدد البشرية على خلفية وباء كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:08 - 22 نوفمبر 2020
عالم الاوبئة الروسي أونيشينكو عالم الاوبئة الروسي أونيشينكو
تقارير
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حذر عالم الأوبئة الروسي الشهير "غينادي أونيشينكو" اليوم الاحد، من خطر ظهور أمراض خطيرة قاتلة، تهدد البشرية على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضاف "أونيشينكو" العضو في مجلس الدوما الروسي:" إنه بسبب القيود المفروضة على الرعاية الطبية الروتينية في العالم، من الممكن تفشي مرض الحصبة، والذي يعتبر وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية من أخطر الأمراض المعدية في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن الكثير من المؤسسات الطبية بالعالم، أعلنت عن تعليق برامج التطعيم ضد الحصبة للأطفال، ومن بينها معهد "مردوخ" الأسترالي لأبحاث الأطفال في ملبورن.

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