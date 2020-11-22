"الكاف" تكشف عن حكم نهائي أفريقيا الجمعة القادمة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على الحكم الذي سيدير المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية 2019-2020.

وقال الاتحاد في بيان له :" ان المغربي رضوان جيد هو من سيدير المباراة النهائية، بعد مفاضلة بينه وبين كل من الجزائري مصطفى غربال والاثيوبي باملاك تيساما.

وكان رضوان جيد قد أدار مباراة الزمالك والترجي في ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال، كذلك لقاء الأهلي أمام الهلال السوداني بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات.

ويلتقي الأهلي بالزمالك مساء الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.