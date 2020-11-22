أبو مجاهد: الاحتلال سيدفع الثمن إذا استمر بالعدوان

قال أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية اليوم الاحد، في تصريحات لقناة الميادين أن: "الاحتلال سيدفع الثمن إذا استمر بالعدوان والحصار على غزة".

ويأتي حديث أبو مجاهد بعد الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي، باستهداف مواقع للمقاومة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وأكد أبو مجاهد أن الاحتلال سيتحمل عواقب أي اعتداء وسترد المقاومة الفلسطينية بالطريقة المناسبة، مضيفا: "رسالتنا واضحة بأننا لن نسمح باختلال المعادلة التي رسختها المقاومة الفلسطينية على مدى سنوات".

وأوضح الناطق باسم اللجان، أن المقاومة الفلسطينية تعي أن الاحتلال يعيش أزمة داخلية ويحاول تصديرها إلى غزة.