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إغلاق السفارة الفلسطينية في عمان بسبب "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:23 - 22 نوفمبر 2020
السفارة الفلسطينية في الاردن السفارة الفلسطينية في الاردن
تقارير
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أعلنت سفارة دولة فلسطين في عمان عن إغلاق أبوابها وعدم تمكنها من استقبال المراجعين حتى إشعار آخر، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من العاملين في أقسام السفارة المختلفة بفيروس كورونا المستجد.

وصرّح مصدر مسؤول في السفارة أن هذا الاجراء يأتي ضمن الاحتياطات الاحترازية والوقائية التي تتخذها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية حفاظا على حماية وسلامة العاملين والموظفين في السفارة والمراجعين والزائرين.

وقال المصدر انه سيتم الاعلان عن موعد استئناف العمل في السفارة وفتح أبوابها من جديد عبر موقعها الالكتروني والمنصة الالكترونية الخاصة بها لتمكين كل من له مصلحة من استكمال معاملاته وطلباته واحتياجاته ذات الصلة بأقسام ومكاتب السفارة المختلفة.

وأعرب المصدر عن تمنياته بالسلامة للأردن ملكا وحكومة وشعبا ولجميع المتواجدين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وشعوب العالم كافة.

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