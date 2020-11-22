مستوطنون يختطفون فتًا فلسطينيًا في نابلس شمال الضفة المحتلة

اختطفت مستوطنون "إسرائيليون"، مساء اليوم الأحد، فتاً فلسطينياً من مدينة نابلس أثناء تواجده بالقرب من خيمة الاعتصام المنصوبة على أراضي القرية المهددة بالمصادرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مستوطنين قاموا باختطاف الفتى نور الدين رياض مشعطي من المنطقة الشمالية الشرقية القريبة من البؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة بيت دجن.

وذك الاعلام، بأن العشرات من أهالي القرية نجحوا في تحرير الفتى بعد أن هرعوا إلى المنطقة تلبية لنداءات انطلقت عبر مكبرات الصوت في المساجد لتخليص الفتى من أيدي المستوطنين.

يذكر أن المستوطنين، أعادوا نصب خيام وحظائر للأغنام في أراضي بيت دجن، كما أن المنطقة الشمالية الشرقية منها شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" المقامة على أراضي المواطنين بالأغوار الوسطى وصولا الى القرية، وسط تخوفات من إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين.

وتشهد كافة مدن الضفة المحتلة، انتهاكات واسعة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين، واحلال مكانها المستوطنات غير الشرعية والقانونية.