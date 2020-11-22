اقوى طريقة عمل الشاورما السورية مثل المطاعم و شام الأصيل

طريقة عمل الشاورما السورية مثل المطاعم و شام الأصيل ، وفي الفترة الأخيرة تضاعفت عمليات بحث المواطنين في كافة الدول العربية عن خطوات اعداد الشاورما السورية ، ونالت الوجبة المفضلة واللذيذة اعجاب الملايين من الأشخاص بسبب قوة طعمها .
موقع فلسطين اليوم خصص هذه المقالة لمعرفة طريقة عمل الشاورما السورية في البيت ، حيثُ يفضل كافة الفئات العمرية تناول الوجبة صاحبة الرائحة النافذة والقوية على موائد الطعام لاسيما التي يتجمع عليها افراد الاسرة أو الأصدقاء .
وفيما يتعلق بمكونات الشاورما السورية وابرز طرق اعدادها فقد اعدادنا هذه التقرير للتعرف عليها بكل سهولة مع إمكانية تطبيقها في المطبخ بكل سهولة ، كما ان مقادير الاكلة رخيصة الثمن ويمكن الحصول عليها من كافة المتاجر والأسواق العامة .
مكونات الشاورما السورية مثل المطاعم :
كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح طوالية رفيعة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة بابريكا حمراء
1 ملعقة ونصف كبيرة بهارات شاورما
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بودرة فليفلة حمراء حلوة
1 ملعقة صغيرة برش برتقال
1 ملعقة صغيرة هيل ناعم
1 ملعقة كبيرة خل
عصير نصف ليمونة
3 فصوص ثوم مهروس
0.25 ملعقة صغيرة فلفل اسود
0.5 كأس شاي صغير زيت زيتون
خطوات اعداد الشاورما السورية في البيت مثل المطاعم :
أولاً: وفي أول خطوة من مراحل اعداد الشاورما السورية ، قطع صدر الدجاج شرائح طولية رفيعة، ثم اضف للدجاج جميع البهارات السابقة .
ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة السابقة ، اخلط ما سبق مع بعضهم ونغطيهم ونضعهم بالبراد قرابة 3 ساعات أو أكثر .
ثالثًا: وبعدها حمي المقلاية التيفال على نار قوية من غير وضع زيت نباتي وننزل الشاورما ونتركها لتنز ماءها وكل شوي نقلبها لتنشف نهائيا" .
رابعًا: وبعدها ضع 3 ملعقة كبيرة زبدة ونقلبهم لتحمر الشاورما .
ابرز خطوات صنع شاورما الدجاج بصورة واحدة :
أولاً: بمقلاة تيفال: تشوى السندويشات برشة زيت نباتي ونحمر أول وجه ونضغط عليهم بغطاء لينكبسوا وما يفلتوا ثم نحمر تاني وجه .
ثانيًا: وبعدها نقسمهم ونضعهم بالفرن على حرارة منخفضة جدا حتى يضلوا سخنين .
ثالثًا: تستغرق عملية قلي الدجاج و صنع سندويشات الشاورما حوالي الساعة تقريبا" تقدم ساخنة وصحة وألف هنا .