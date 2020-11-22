اضبط تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 على نايل سات

تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، حيثُ تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات بحث متابعي قناة الزمالك على موقع جوجل الشهير للحصول على التردد ولضبطه على شاشات التلفاز ، وحققت الفضائية الكثير من المشاهدات اليومية بفضل جودة محتواها التي تقدمه للجمهور .

وفي هذه المقالة، لقد وفرنا لحضراتكم تردد قناة الزمالك 2020 حيثُ نالت القناة في الفترة الأخيرة على مشاهدات عالية تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة في اليوم الواحد

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفر الترددات لاسيما القنوات العالمية والمحلية والمتخصصة أيضا منها الترفيهية والرياضية وغيرة ، وهنا وفرنا لكم تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد .

وانطلقت قناة الزمالك مع بداية عام 2020 ، إذ تعرض تاريخ وبطولات نادي الزمالك منذ تأسيسه، وكذلك لتقدم الكثير من البرامج الكروية الممتعة للمشاهدين.

ابرز برامج قناة الزمالك الرياضية 2020 :

برنامج زملكاوي تقديم خالد الغندور.

برنامج 1911 شادي عيسى

برنامج وان تو تقديم نيرفانا العبد.

برنامج ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر

برنامج اخبارنا تقديم فرح على .

وتقدم القناة المصرية جميع الاخبار والاحداث الرياضية المتعلقة بنادي الفريق الأبيض ، من مباريات وصفقات وغيره .

الإعلامي خالد الغندور قال في تغريدة له على تطبيق "تويتر": إن "قناة نادي الزمالك في 45 دقيقه تخطت الـ 67 مليون مشاهد حتي الآن".

وأضاف الغندور، ان عدد المشاهدات هو العدد التاريخي للقنوات في افريقيا والثالث في العالم بعد بين سبورت وقناه ريال مدريد.

وتخطى تردد قناة الزمالك الحدود المصرية إذ سجلت الفضائية متابعين لها من مختلف الدول العربية المجاورة لها ، ويعود السبب وراء ذلك هو جودة المحتوى الرياضي .

تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

● التردد 11449

● معدل التصحيح 56

● الاستقطاب افقي

● معدل ترميز 27500

وفي ختام مقالة تردد قناة الزمالك الجديد 2020 ، تدعوكم إلى متابعة وقراءة المقالات التي ينشرها موقع فلسطين اليوم خاصة المقالات التي تتحدث على ترددات القنوات .