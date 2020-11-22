إعلان مهم: كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً من الثلاثاء إلى الخميس (24 – 26 نوفمبر2020).

وأكدت الهيئة، أن السفر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020: سيكون للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف المرفق، وعليهم التواجد يوم الثلاثاء الساعة 4:00 فجرًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.

وأضحت أن على المسافرين يتوجوا لإجراء فحص كورونا يوم غد الاثنين من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة، كلّ في محافظتة.

والمراكز هي:

- محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.

- محافظة غزة: مركز الشاطئ.

- محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.

- محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.

- محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.

ودعت المسافرون في الحافلات (من الخامسة حتى الثامنة)، بضرورة التوجه لإجراء فحص كورونا يوم الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المذكورة في المحافظات، وعليهم انتظار إعلان موعد سفرهم.

أما المسافرون في الحافلات (من التاسعة حتى الحادية عشرة)، عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا يوم الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المذكورة في المحافظات، وعليهم انتظار إعلان موعد سفرهم.

ونوهت إلى ان على جميع المسافرين الالتزام بإجراءات التعقيم والسلامة الشخصية، والمحافظة على التباعد الجسدي، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين، من آبائهم أو وكلائهم.