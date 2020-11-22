مرتضى منصور يهدد أحمد موسى بفضحه

شن مرتضى منصور، السياسي المثير للجدل ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما على الإعلامي المصري أحمد موسى.

وقال منصور في تصريحات خلال مؤتمر الصحفي عقد بمقر نادي الزمالك: "أنا الوحيد اللي كنت مقتنعا بأحمد موسى في مصر كلها، قبل أن أكتشفه على حقيقته، لذلك ندمت على معرفته ومواقفي معه؛ لأني كنت أظنه سيصون الجميل لمن وقف بجانبه في أزمته".

وأشار إلى أن أحمد موسى بات مكروها حتى من مؤيدي رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وهدد منصور بفضح أحمد موسى، قائلا: "لو تكلمت عندي كثير"، وطالبه بالكشف عن مصدر "الملايين" التي يمتلكها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، فإن الخلاف اندلع بين منصور وموسى بعدما هاجم الأخير نادي الزمالك، في برنامجه التلفزيوني.