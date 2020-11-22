نعيم: الوضع الصحي في غزة خطير للغاية وسط شح أجهزة التنفس

قال باسم نعيم، عضو العلاقات الدولية في حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن "الأوضاع الصحية في قطاع غزة، خطيرة وصعبة جدا في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما"، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نعيم: أن "وزارة الصحة بحاجة إلى أكثر من محطة جهاز توليد للأكسجين وأكثر من 50 جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة الفيروس"، وفق موقع الغد.

وأشار إلى أن القطاع الصحي بغزة، يواجه بعقبتين، أولهما كيفية شراء هذه الاحتياجات في ظل تصاعد وتيرة الإصابات بالفيروس، والثانية، مماطلة الاحتلال في إدخال احتياجات القطاع من الأدوية لمواجهة الوباء".

وقال نعيم:

وأوضح نعيم، أن حركته على تواصل مع العديد مع المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني بشكل عام والمعنية بالشأن الإنساني والصحي بشكل خاص للمساعدة في هذا المجال.

وبيّن أنه في كثير من الأحيان يصطدمون بالحجج الإسرائيلية الواهية مثل الأمن أو الإجراءات المطلوبة لإدخال الادوات الطبية.

ولفت إلى ان رصيد الأدوية حوالي 42 %، والباقي من قائمة الأدوية رصيدها صفر، وحوالي 62% من قائمة مستهلكات المختبرات رصيدها صفر بالتالي نحن نتحدث عن وضع كارثي في المجال الصحي.

وفيما يتعلق بالتصعيد "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة،، قال نعيم: إن "العدوان الإسرائيلي على القطاع يشكل تصعيدا خطيرا وقد يستجلب ردا فلسطينيا".

اعتبر القيادي في "حماس"، القرار الأمريكي باعتبار قطاع غزة والضفة الغربية منطقتين منفصلتين انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدوانا صريحا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.

كما وأوضح أن خطوات التصريحات والقرارات الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعكس انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدوانا صريحا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، الرامية إلى إجهاض القضية الفلسطينية.