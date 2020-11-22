تردد القناة الأرضية الجزائرية الجديد 2020 على نايل سات لمشاهدة المباريات

تردد القناة الأرضية الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، حيثُ استطاعت قناة الأرضية الجزائرية أن تنال شهرة واسعة وكبيرة بين المتابعين الجزائريين في متابعة دوريات كرة القدم للمنتخب الجزائرية وتصنيفات كأس أمم افريقيا 2020-2021

وفي الآونة الأخيرة ازدادت عمليات بحث الأشخاص عن تردد القناة الأرضية الجزائرية 2020 خاصة على موقع جوجل، إذ تقدم برنامج خاص استوديو تحليلي قبل مباراة المنتخب الجزائري وبعد المباراة ايضًا.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير تردد القناة الأرضية الجزائرية 2020 ، حتى يتمكن كافة المتابعين من ضبط التردد ، وتقوم الفضائية العملاقة باستضافة معلقين رياضيين مختصين للوقوف على مجريات مباريات المنتخب الجزائري وتحديد نقاط الضعف والقوة.

وحققت القناة في فترة وجيزة مئات الالاف من المشاهدات في اليوم وه1ا يدل على قوة محتوى القناة الأرضية الجزائرية وقوة حضور متابعيها .

ومن مميزات قناة الارضية الجزائرية انها تقدم شرح تحليلي داخل استديو التحليل من خلال استضافة محللين رياضيين، وحصلت الفضائية في السابق على حقوق بث 10 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وشملت مباراة الافتتاح – مباريات نصف النهائي – المباراة النهائية – مباريات منتخب الجزائر من خلال البث الأرضي للقناة .

وفي الفترة الأخيرة استطاعت القناة ان تسجل مشاهدات عالية خاصة مع تصفيات المجموعات في كأس الأمم الافريقية 2020 ، حيث رصدت في اليوم الواحد مئات الالاف من المشاهدات .

وتعرض قناة الارضية الجزائرية المباريات بجوة عالية وبدون تشفير وهي مفتوحة للجميع ، كما انها تقدم محتواها بشكل متواصل.

تردد الأرضية الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي النايل سات :

تردد قناة الارضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

Biss:1100001100000000

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القمر نايل سات التردد 11680 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: أفقي

وفي ختام هذه المقالة التي تتحدث عن تردد قناة الأرضية الجزائرية ندعوكم إلى متابعة كافة المقالات التي نشرها عبر الموقع المميز حيثُ نعرض من خلالها كافة الترددات العالمية والمحلية الناقلة للمباريات والمسلسلات التاريخية .